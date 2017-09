Van Bommel: 'Over WK zijn nog geen afspraken'

Van Marwijk en Van Bommel wisten zich dinsdag met Saoedi- Arabië te plaatsen voor het WK, dat volgend jaar in Rusland wordt gehouden. De Nederlandse trainer boekte met zijn elftal voor eigen publiek een 1-0-zege op Japan en eindigde daardoor als tweede in de groep. Dat was, achter de al geplaatste nummer één Japan, voldoende.

"Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, maar normaal gesproken moeten we met de bond gaan praten. Ik denk dat die wel heel erg blij zijn dat ze het WK hebben gehaald, maar je weet nooit wat eraan komt," aldus Van Bommel woensdagochtend tegenover Radio538.

"Er zijn nog geen afspraken. We hebben een contract tot en met de kwalificatie en dan begint het spel weer opnieuw. In oktober zijn er nu vriendschappelijke interlands. Ik neem aan dat we dan wat weten."

Van Bommel heeft trek om met Saoedi- Arabië naar Rusland te gaan. "Als je naar het WK gaat, zou het raar zijn als je dan nu zegt: 'het was leuk en aardig we hebben jullie daar gebracht, we blijven nu in Nederland'."