De Amerikaanse nummer 22 van de mondiale tennisladder zegevierde in twee sets: 7-6 (4) 6-3. De 25-jarige Pliskova reikte vorig jaar in New York nog tot de finale, waarin de Duitse Angelique Kerber te sterk bleek. Vandeweghe kwam voor dit seizoen nooit verder dan de tweede ronde van de US Open. Ze staat voor de tweede keer in de halve finale van een grandslam. Op de Australian Open van dit jaar debuteerde ze in een halve eindstrijd van één van de vier grote toernooien.

Keys

Vandeweghe, 25 jaar geleden geboren in New York, neemt het in de halve finale op tegen de winnares van het duel tussen haar landgenote Madison Keys en Kaia Kanepi uit Estland. Als Keys die wedstrijd weet te winnen, dan staan er vier Amerikaanse speelsters in de halve finales. Venus Williams en Sloane Stephens tennissen de andere halve eindstrijd.

Aangemoedigd door de Amerikaanse supporters op de tribune startte Vandeweghe voortvarend. Na een voorsprong van 4-2 verloor ze echter drie games op rij. Vandeweghe overleefde een setpoint, knokte zich terug naar 6-6 en won de tiebreak (7-4). In de tweede set liep de publiekslievelinge snel uit naar een voorsprong van 3-1 en liet ze haar tegenstandster niet meer in de wedstrijd komen.

Muguruza

Pliskova verliest door de nederlaag haar eerste positie op de wereldranglijst aan Garbiñe Muguruza. De Spaanse verloor in de vierde ronde van de US Open van de Tsjechische Petra Kvitova.