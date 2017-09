Li Jiao: 'Medaille doel op EK tafeltennis'

Ze heeft Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Rianne van Duin geselecteerd voor de titelstrijd, van 13 tot en met 17 september. Li Jie is de kopvrouw, ze won dit jaar de Europese Top 16 en reikte op de WK tot de achtste finale.

Oranje komt uit in de hoogste divisie (Championship) en is bij de loting gekoppeld aan Roemenië, Tsjechië en Luxemburg. "We zijn in een sterke groep ingedeeld. De poulefase is al zwaar voor ons, dus daar ligt in eerste instantie de focus", aldus Li Jiao. "Als we eerste of tweede worden in de poule, dan maken we kans op een medaille. Dat is de doelstelling."

Mannen

Het mannenteam van bondscoach Danny Heister komt uit op de tweede divisie (Challenge) en treft in de groepsfase Engeland, Denemarken en Ierland. De equipe bestaat uit Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer.