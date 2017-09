Telstar-sensatie: 'Ik ben heel veel gebeld'

"Ik had moeten scoren. Maar ja, die paal...", baalt Rodrigues nog steeds van zijn gemiste kans op eeuwige roem. "Ik heb er slecht van geslapen. Ik ben blij dat ik zo dichtbij gekomen ben, dat het me bijna gelukt is, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld."

"We hebben historie geschreven met een 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk. Ik ben na mijn 'bijna-goal' veel gebeld", lacht de Luxemburger. "Net als mijn manager." De transfermarkt is echter net gesloten en dus wacht Rodrigues maandag gewoon een uitduel in de Jupiler League, bij Jong AZ.