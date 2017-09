Van Marwijk: 'Ik hoop op WK-groep met Oranje'

"Het zou wel heel leuk zijn als Nederland het nog gaat halen en we met Saoedi-Arabië bij Oranje in de groep terecht zouden komen. Daar hoop ik op”, aldus de voormalig keuzeheer van het Nederlands elftal, waarmee hij in 2010 tot de finale reikte.

Banket

Na de plaatsing voor het WK met Saoedi-Arabië dinsdagavond volgde voor Van Marwijk en zijn staf geen feestelijk banket, maar de nachtvlucht uit Jeddah naar Frankfurt. Woensdagochtend in alle vroegte waren de bondscoach en zijn assistenten, onder wie Mark van Bommel, terug in Nederland. "Het feest op het veld en in de kleedkamer met de spelers was schitterend. Daarna wil je ook weer naar huis, want het zijn zware weken geweest”, aldus de trotse bondscoach.

De plaatsing voor het WK met Saoedi-Arabië beschouwt Van Marwijk als een van de grotere successen in zijn loopbaan. "Laat ik het zo zeggen. Het WK 2010 met Oranje staat op 1 en de UEFA Cup winnen met Feyenoord staat op 2, maar dit komt heel dicht in de buurt. Ik wist vooraf dat dit een echt voetballand was en dat er mogelijkheden waren, maar we zijn van ver gekomen en het is niet gemakkelijk geweest om ons met Saoedi-Arabië als achtste land in de wereld voor het WK te plaatsen."

Gekkenhuis

Als onderdeel van de feestvreugde na de 1-0 zege op Japan werd Van Marwijk gejonast door de internationals van Saoedi-Arabië, die komend jaar voor het eerst sinds 2006 weer te bewonderen zijn op het hoogste mondiale podium. "Het was een enorm gekkenhuis. De mensen waren zo enthousiast”, aldus de bondscoach, die na het duel de felicitaties in ontvangst nam van een lange stoet hoogwaardigheidsbekleders. "Ik weet niet eens precies wie het allemaal waren... Dat hoort er allemaal bij.”