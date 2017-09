Vlaar: 'Ik sta er voor hem als hij terug is'

Na de sterke eindfase van vorig seizoen zou dit zijn jaar worden. De 18-jarige belofte van AZ scheurde tegen PSV echter al na een paar Eredivisie-minuten zijn voorste kruisband af, waardoor hij deze jaargang niet meer in actie komt. Een catastrofe in zijn nog prille voetballoopbaan.

"Op dit moment is Calvin nog in Amerika voor revalidatie, maar als hij terug is zal ik voor hem klaarstaan als hij iets nodig heeft”, verzekert Vlaar, die twee keer met een kruisbandblessure kampte.

"Natuurlijk is het revalidatieproces zwaar. Met name de tweede keer vond ik erg heftig, omdat ik toen precies wist door welk traject ik zou gaan. Maar het belangrijkste voor Calvin is om te weten dat hij er weer bovenop kan komen. Wij zullen hem steunen en kunnen hem vrolijk maken door goede resultaten te blijven boeken.”