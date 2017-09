Amerikaans vrouwentennis regeert in New York

De als vijftiende geplaatste Keys speelt in de halve eindstrijd tegen de 25-jarige CoCo Vandeweghe, die de nummer een van de wereld Karolina Pliskova uit Tsjechië verraste. In de andere halve finale strijden Venus Williams (37) en Sloane Stephens (24) tegen elkaar. Williams is tweevoudig kampioene in New York, haar drie landgenotes wachten nog op hun eerste titel in een grandslamtoernooi.

In 1981 vormden Tracy Austin, Chris Evert, Martina Navratilova en Barbara Potter het laatste kwartet uit de Verenigde Staten dat de halve finales van de US Open tot een Amerikaans onderonsje maakte.