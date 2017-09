Met nog 45 kilometer voor de boeg reed het wielerpeloton woensdagmiddag vlak na een bocht op een auto die daar -op zijn zachtst gezegd- ongelukkig was neergezet en ook niet was weggesleept. BMC-coureur Brent Bookwalter was het grootste slachtoffer. Hij moest opgeven en werd na het ziekenhuis gebracht.

De Colombiaan Fernando Gaviria ging overigens als eerste over de streep. De renner van Quick-Step was in de rit over 175 kilometer tussen Mansfield en Newark-on-Trent de snelste in de massasprint.