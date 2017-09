„We hebben Ajax een uur lang prima partij geboden, maar iedereen begint erna over het kunstgras”, zegt coach Maurice Steijn. „Aan de droogte en het aantal korrels zal iets worden gedaan in overleg met de leverancier.”

Steijn begrijpt de huidige lobby tot afschaffing van de kunstvezels. „Ik ben niet faliekant tegen, maar als ik als trainer de keuze heb, kies ik ook voor natuurgras. Dat moge heel duidelijk zijn. Feit is dat we zelf ook graag op écht gras spelen, dat hebben we tegen FC Twente (1-2 winst) laten zien. Of we dit kunnen volhouden? Niet degraderen blijft het allerbelangrijkste.”