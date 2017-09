"Crisis? Ik heb dat woordje nooit begrepen in de voetballerij'', zei de Franse coach, die sinds 1996 de Engelse club leidt op technisch gebied.

"Elke nederlaag is toch een crisis, nietwaar? Het is belangrijk dat je vooruit blijft kijken en dat je alles in perspectief ziet. We zullen de punten thuis gaan terugwinnen die we uit hebben verspeeld. Dat vertrouwen heb ik in mijn ploeg. Ik houd van mijn spelers. De steun van onze fans hebben we echter nodig.''

Arsenal, dat in de zomerse transferperiode ook al weinig succes boekte, moet zich zaterdag voor eigen publiek tegen Bournemouth revancheren voor de zware nederlaag in en tegen Liverpool (4-0).

Sanchez

Wenger rekent erop dat de Chileense international Alexis Sanchez binnen afzienbare tijd weer zijn topniveau haalt. De 28-jarige spits zag op het laatste moment een vurig gewenste transfer naar Manchester City niet doorgaan. "Hij is mentaal heel sterk'', verzekerde Wenger.

