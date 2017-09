De Nederlandse verdediger is hersteld van de knieblessure die hij vorige maand opliep tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen Liverpool (3-3). Janmaat kan zaterdag tegen Southampton zijn rentree maken, evenals Younès Kaboul en Roberto Pereyra die ook geblesseerd raakten tegen Liverpool.

Watford is goed aan het seizoen begonnen. De ploeg van manager Marco Silva staat met vijf punten uit drie wedstrijden op de zevende plaats in de Premier League. Tegen Southampton, de club van Virgil van Dijk, kan aanwinst Marvin Zeegelaar debuteren voor Watford. De verdediger kwam kort voor het sluiten van de transfermarkt over van Sporting Portugal.