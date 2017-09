Zweden vangt bot bij UEFA en FIFA

Zowel koploper Frankrijk (dat een punt voorsprong heeft op Zweden), als nummer 3 Nederland (dat volgt op drie punten achterstand en een minder doelsaldo heeft) trapt die avond om 20.45 uur af.

Het Scandinavische land probeerde zowel bij de UEFA als de FIFA om het aanvangstijdstip voor het duel in Solna op 20.45 uur te krijgen, maar dat lukte niet. Bondscoach Jan Andersson gaf eerder al aan dat het doel is om vier punten te halen uit de laatste twee duels. Als dat gebeurt gaat Zweden sowieso de play-offs in en mist Nederland het WK.

Groot voordeel voor Oranje is dat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat voor aanvang van het duel met Wit-Rusland weet hoeveel doelpunten er gemaakt moeten worden. In het laatste groepsduel neemt het Nederlands elftal het in eigen huis op tegen Zweden.