De Spaanse spits met Braziliaanse roots heeft geen toekomst meer bij de Engelse club en aast zelf op een terugkeer naar Atlético Madrid, maar zijn oude liefde mag pas in januari weer spelers aantrekken. Fenerbahçe hoopt daarvan te kunnen profiteren.

"Een transfer van Diego Costa was eerder al heel dichtbij, maar toen lukte het niet'', zei trainer Aykut Kocaman van de Turkse club. "Maar we hebben nog een dag.'' In Turkije loopt de transferperiode pas vrijdag af, ruim een week later dan in de rest van Europa, waar de markt op 31 augustus om middernacht al dicht ging. Costa had afgelopen seizoen met twintig doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Chelsea, maar hij botste ook met manager Antonio Conte.

Fenerbahçe kan nog wel een spits gebruiken, ook omdat Robin van Persie voorlopig aan de kant staat. De 34-jarige Rotterdammer liep bij zijn rentree in Oranje een knieblessure op. Van Persie denkt zelf over drie weken weer te kunnen spelen.