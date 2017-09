Een week na het sluiten van de transfermarkt maakte Sporting Portugal bekend dat de middenvelder naar Engeland vertrekt. De Portugese club van spits Bas Dost ontvangt 29,5 miljoen euro voor Silva en bedong tevens een doorverkooppercentage van 15 procent.

Leicester City klopte vorige week vlak voor het sluiten van de transfermarkt aan bij Sporting om Silva over te nemen. De Engelse kampioen van 2016 was middenvelder Danny Drinkwater kwijtgeraakt aan Chelsea en zag in de Portugese international een geschikte vervanger. De transfer werd echter net te laat geregistreerd in het systeem van de FIFA, om precies te zijn veertien seconden. Dat zou betekenen dat Silva pas vanaf 1 januari kan spelen voor zijn nieuwe club.

De betrokken partijen hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd over de situatie. Volgens Sporting is de transfer nu rond, al blijft onduidelijk vanaf wanneer Silva mag voetballen voor Leicester City.