Over zijn ambities is de kopman van Team Sunweb duidelijk. „Ik ga niet een jetlag van zes uur tijdsverschil en een lange reis maken om deze koersen enkel als voorbereidingswedstrijden te zien”, vertelt hij in het regenachtig Quebec. „Ik ben hier om goede resultaten te halen. Ik denk dat het ook goed is om me hier eens helemaal uit elkaar te trekken.”

In 2014 reed Dumoulin beide Canadese klassiekers al eens. In Quebec verraste hij iedereen met een splijtende demarrage in de laatste kilometer en kon uiteindelijk alleen Simon Gerrans hem nog achterhalen. In Montreal eindigde hij destijds als zesde. „Toch denk ik dat het zwaardere parcours in Montreal me beter moet liggen. Ik ben meer een klimmerstype. Ik denk dat het parcours in Quebec in het voordeel is van explosievere eendagsrenners zoals Sagan en Van Avermaet.”

In Quebec zal Team Sunweb de kaart van Michael Matthews (winnaar groene trui in de Tour de France) spelen. „Ik zal meer als de bliksemafleider functioneren en hoop met een late demarrage iets te forceren. Michael is echter onze vooruitgeschoven pion waar iedereen in onze ploeg de wedstrijd op afstemt. In Montreal kan zoveel gebeuren dat we daar met twee kopmannen van start gaan.”