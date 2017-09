De wielrenner van Manzana-Postobon waarschuwde zijn collega's voor de start van de negentiende etappen dan ook alvast.

"Het is mijn verjaardag, dus het is mijn feestje. Als jullie op een van de eerste drie cols aanvallen, krijgen jullie geen taart!", aldus Bol via Twitter.

Het peloton moet vrijdag vier cols over. De eerste berg doemt al na twintig kilometer op. Wanneer een aantal renners vroeg de knuppel in het hoenderhok gooit, kan het een loodzware dag worden.

Zaterdag wacht nog een helse rit naar de top van de immense Angliru. De Vuelta eindigt zondag met een vlakke rit richting Madrid.

Foto: LV2017