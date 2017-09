Kelderman blijft derde in Vuelta

De kopman van Sunweb besloot de negentiende etappe netjes in de buik van het peloton. De 149 kilometer lange rit van El Parque Natural de Redes naar Gijon werd gewonnen door de Belg Thomas De Gendt, die deel uitmaakte van een kopgroep die alle ruimte kreeg.

Thomas De Gendt viert zijn overwinning. Foto: AFP

Kelderman werd vrijdag nog wel even onder druk gezet door Alberto Contador, maar de Nederlander bleef rustig en zag de poging van de Spanjaard uiteindelijk sterven in schoonheid.

De afscheidnemende klimgeit, die zaterdag aan zijn laatste weekeinde als prof begint, trok ten aanval in de hoop het gat van 1'17" met Kelderman te verkleinen. Op de laatste klim van de dag maakte de Spaanse nummer vijf van het klassement zich, dankzij hulp van de jarige Koen de Kort, los van het peloton.

Foto: LV2017

Contador kreeg in de laatste kilometers nog steun van zijn teamgenoot Edward Theuns, die zich terug had laten zakken vanuit de kopgroep, maar het peloton haalde de twee op tijd bij, waardoor in de top van het algemeen klassement niets veranderde.

Zaterdag wacht het peloton nog een loodzware bergetappe in Asturië, met onder meer de beklimming van de gevreesde Angliru aan het slot van deze beslissende rit. Op zondag volgt de traditionele 'optocht' naar Madrid, waar de huldiging van onder anderen de eindwinnaar zal plaatsvinden.