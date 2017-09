Tennisser Jean-Julien Rojer won aan de zijde van zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de US Open en hiermee zijn tweede grandslamtitel. Na afloop hield hij een pleidooi voor vrede, vrijheid en gelijke rechten.

Tijdens de prijsuitreiking vroeg de spreekstalmeester hem naar zijn opvallende shirt met de afbeelding van de Statue of Liberty. Rojer legde uit dat deze kleding is ontworpen door een vriend en dat elk ontwerp ook is bedrukt met het vredesteken.

"We zijn hier ook opgekomen door de gebeurtenissen in Charlottesville”, zo refereerde Rojer aan de uit de hand gelopen betoging van extreem rechts in Amerika. "Ik kom al vanaf mijn twaalfde in dit land en vind het hier geweldig. Ik ben blij dat ze me nu ook weer binnen hebben gelaten en hoop dat ze in de toekomst iedereen ook die kans geven.”

Rojer vertelde dat zijn familie uit Curaçao door de tropische storm Irma niet naar de finale had kunnen komen. "Maar ik weet zeker dat ze voor de televisie hebben genoten.”