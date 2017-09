De Slowaakse wereldkampioen toonde zich opnieuw de sterkste in de Canadese eendagskoers, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Sagan bleef op het laatste klimmetje naar de finish de Belg Greg Van Avermaet (tweede) en de Australiër Michael Matthews (derde) voor.

De deelnemers reden zestien rondjes van 12,6 kilometer door Québec, met in iedere omloop vier pittige klimmetjes. De koers werd gekleurd door vier vroege vluchters, die een maximale voorsprong van zo'n 9.30 minuten kregen. Bij het ingaan van de laatste ronde waren alle avonturiers echter weer ingelopen en gingen de mannen van naam strijden om de zege.

De Colombiaan Rigoberto Urán, winnaar in 2015, deed in de laatste kilometer een aanval, maar de nummer twee van de Tour de France haalde het niet. Net als vorig jaar bleek Sagan in de sprint over de sterkste benen te beschikken.