Na twee overwinningen moest de ploeg van verdediger Rick van Drongelen voor eigen publiek met 2-0 buigen voor RB Leipzig. Naby Keita en Timo Werner maakten in de tweede helft de doelpunten voor de nummer twee van vorig seizoen in de Bundesliga.

Van Drongelen, deze zomer overgekomen van Sparta Rotterdam, moest twintig minuten voor tijd geblesseerd naar de kant. Kort daarvoor had Keita de score geopend. De Duitse spits Werner, onlangs uitblinker in de nationale ploeg, besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd na een indrukwekkende solo vanaf eigen helft.

Leipzig kwam door de tweede overwinning van het seizoen in punten op gelijke hoogte met HSV. De ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl debuteert komende week in de Champions League tegen AS Monaco.