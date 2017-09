Droomdebuut Mbappé bij PSG

Mbappé, die onlangs voor liefst 180 miljoen euro de overstap maakte van AS Monaco, begon direct in de basis bij PSG. De spits vormde een aanvalstrio met Neymar en Edinson Cavani. Nadat laatstgenoemde spits de bezoekers op voorsprong had gezet, leek Emmanuel Riviére even voor een verrassing te zorgen door Metz langszij te brengen.

Mbappé hielp PSG met zijn eerste doelpunt echter voor de tweede keer op voorsprong. Kort voor zijn treffer kwam Metz met tien man te staan, nadat Benoit Assou-Ekotto voor een spijkerharde overtreding op Mbappé de rode kaart ontving. Met een man minder werd de thuisploeg onder de voet gelopen. Neymar, Cavani en Lucas Moura tilden de score uiteindelijk naar 1-5.