Veltman: 'Ik zal me altijd extra moeten bewijzen'

"Ik zal me altijd extra moeten bewijzen”, weet de aanvoerder van Ajax inmiddels. Frank de Boer en Peter Bosz hadden een grenzeloos vertrouwen in de verdediger, inmiddels vaart ook Marcel Keizer blind op de Velsenaar en zijn statistieken van afgelopen seizoen waren uitstekend. Toch is hij bij de fans veelvuldig de kop van Jut.

"Ik heb om de een of andere reden minder krediet, maar daar heb ik niet zo veel problemen mee”, zegt Veltman, die tot de Europa League-finale tegen Manchester United vorig seizoen geen enkele directe tegenstander zag scoren. "Henrikh Mkhitaryan was de eerste”, aldus de international, die geen klager is en weet wat hem te doen staat. "Nóg harder werken, maar ook weer oppassen dat ik niet te veel ga doen.”

Lees het hele vraaggesprek met Joël Veltman in de premiumversie van Telesport/De Telegraaf.