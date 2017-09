Bijrol Nederlanders op WK mountainbike

Zwitserland veroverde twee keer goud. Nino Schurter gold als topfavoriet bij de mannen en maakte die status waar. De olympisch kampioen plaatste in de laatste van zeven ronden een versnelling waarop zijn concurrenten geen antwoord hadden. Het was voor Schurter al zijn zesde wereldtitel. De Tsjech Jaroslav Kulhavy pakte het zilver en de Zwitser Thomas Litscher het brons. Van der Heijden kwam 2.59 minuten na Schurter over de meet.

Klasse apart

Bij de vrouwen was Jolanda Neff een klasse apart. Ze reed naar het goud met een voorsprong van 2.23 op de Britse Annie Last. De Française Pauline Ferrand-Prévot behaalde het brons. Terpstra gaf 5.27 toe op winnares Neff.