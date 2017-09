Anderson wist nog nooit van Nadal te winnen

Hij won in zijn carrière al tien keer Roland Garros, twee keer Wimbledon, één keer de Australian Open en twee keer de US Open.

De 31-jarige Nadal staat in zijn 23e finale van een grand slam tegenover de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Anderson en Nadal speelden vier keer eerder tegen elkaar. Alle keren was Nadal de sterkste. Hun meest recente confrontatie was dit jaar in het graveltoernooi van Barcelona, waar Nadal in twee sets won (6-3 6-4).

Debuut

De eveneens 31-jarige Anderson maakt zijn debuut in een finale van een de vier grote toernooien. Hij kwam in zijn 33 voorgaande deelnames aan een grand slam nooit verder dan de vierde ronde. Anderson is als 28e geplaatst bij de US Open, waarmee hij de laagst geplaatste speler ooit kan worden die een grand slam wint.

Er is slechts één tennisser afkomstig van het Afrikaanse continent die een grandslamtoernooi wist te winnen. Dat was de Zuid-Afrikaan Johan Kriek, die de Australian Open van 1981 won.