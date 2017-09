Pep Guardiola zag zijn ploeg in het Etihad Stadium met 5-0 winnen. Georginio Wijnaldum deed een klein uurtje mee bij Liverpool, dat het duel vanwege een rode kaart van Sadio Mané met tien man eindigde. De Senegalese buitenspeler plantte zijn voet na een diepe bal snoeihard in het gezicht van City-doelman Ederson.

Foto: EPA

"Soms is het nog knap lastig om tegen tien man te spelen, maar we hebben het goed gedaan", concludeerde Guardiola na afloop. "Het was lang geleden dat City van Liverpool won. Ik ben blij dat het vandaag gelukt is. Dit geeft ons veel vertrouwen voor het Champions League-duel van woensdag met Feyenoord."

Ederson is er waarschijnlijk gewoon bij in De Kuip. "Ik ben in orde, het was vooral even schrikken", maakte de Braziliaan na afloop van de wedstrijd via Twitter bekend.

"Ik denk niet dat Mané het expres deed", stelde Guardiola op zijn beurt. "Hij zag Ederson gewoon niet. We spelen ook altijd ver naar voren. Het is niet deze eerste keer dat Ederson dapper moest uitkomen, dat is vaker gebeurd. Gelukkig heeft hij niets gebroken. Het grappige is dat hij er nu beter uit ziet dan eerst", besloot Guardiola met een lach, doelend op het met pleisters beplakte gezicht van de keeper.

Foto: Twitter