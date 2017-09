Philipsen troefde in Offenbeek in de massasprint de Nederlanders Patrick van der Duin en Fabio Jakobsen af.

In het klassement veranderde weinig: de leiderstrui is, met nog één etappe voor de boeg, in handen van de Nederlander Pascal Eenkhoorn die eveneens rijdt voor de opleidingsploeg van BMC en volgend jaar overstapt naar LottoNL-Jumbo.

Zijn ploeggenoot Pavel Sivakov volgt op 10 seconden. Zondag volgt een rit door Limburg van Margraten naar Noorbeek.