Telesport 'Spelers gaan vrouwelijke arbiter testen'

1 uur geleden

In Telesport VNDG: PSV-middenvelder Marco van Ginkel wil slechte reeks doorbreken in Heerenveen, Dick Jol over de eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga en wielrenner Sebastian Langeveld kan opgelucht ademhalen.