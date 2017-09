Twee wijzigingen bij Feyenoord

Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft Jerry St. Juste centraal achterin op het kunstgras in Almelo de voorkeur boven Eric Botteghin. Miquel Nelom start als linksback, omdat Ridgeciano Haps niet fit genoeg blijkt om te spelen. Haps liep twee weken geleden voor de interlandperiode in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II (5-0) een knieblessure op.

Voor St. Juste is het zijn eerste basisplaats bij Feyenoord. De jeugdinternational kwam deze zomer over van sc Heerenveen. Hij deed als invaller een paar minuten mee in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente. Sam Larsson kan zaterdag debuteren bij Feyenoord. De Zweedse aanvaller begint op de bank.

Bij Heracles ontbreekt smaakmaker Brandley Kuwas. De aanvaller heeft nog teveel last van een knieblessure. Kristoffer Peterson neemt de plek van Kuwas over.

Volg het duel hier vanaf 18.30 uur op de voet.