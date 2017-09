Kelderman kukelt van podium Vuelta

De Nederlander kwam op de akelig steile Angliru, die stukken à 23,5 procent kent, tekort in een spectaculair gevecht met Ilnur Zakarin en Alberto Contador, die de kopman van Sunweb allebei voorbijgingen in het algemeen klassement. Kelderman zakte van de derde naar de vijfde plaats.

De laatste keer dat een Nederlander op het podium stond in de Vuelta was in 1979, toen Joop Zoetemelk het hoogste schavot mocht betreden.

Het profiel van de 20e etappe van de Vuelta. Foto: LV2017

De etappe werd gewonnen door Contador, die zodoende op prachtige wijze afscheid nam. De Spanjaard stopt na deze Vuelta als prof. Chris Froome stelde dankzij hulp van Wout Poels zijn felbegeerde dubbel veilig. Na winst in de Tour de France in juli, was hij nu ook de beste in de Vuelta. Vincenzo Nibali wordt zondag in Madrid als nummer twee gehuldigd. Zakarin mag als nummer drie naar het podium. Poels en Steven Kruijswijk rijden zondag als nummers zes en negen naar de Spaanse hoofdstad.

Contador

Kelderman bezweek op de Angliru na een serieuze aanval van Contador. De Spanjaard pakte binnen de kortste keren een voorsprong die zijn achterstand van een minuut en 17 seconden op de Nederlander ongedaan maakte. Hij haalde alle vluchters bij en kwam vervolgens solo en als eerste over de finish op de ruim 1.500 meter hoge Angliru.

Alberto Contador Foto: EPA

Zakarin hield in tegenstelling tot Kelderman wel stand. De Rus, die 12 twaalf seconden achterstand had op de Nederlander, slaagde er in de laatste kilometers wel in om tijd terug te pakken op Contador en eindigde uiteindelijk op 35 seconden van El Pistolero. Ruim voldoende om de Spanjaard van de derde plaats in het algemeen klassement te houden.

Kruijswijk

Steven Kruijswijk verzekerde zich op de steile scherprechter van een toptienklassering. Al voor de slotklim wist de Nederlander dat hij geen rekening meer hoefde te houden met zijn enige overgebleven concurrent David de la Cruz. De Spanjaard kwam in de afdaling van de Crodal hard ten val. Kruijswijk klom door een inzinking van Fabio Aru zelfs naar de negende plaats.

Steven Kruijswijk Foto: EPA

Een omvangrijke groep met grote namen als Romain Bardet, Simon Yates, Adem Yates, Rui Costa en ritwinnaars Stefan Denifl en Julian Alaphilippe koos zaterdag al vroeg de aanval. Op de slotklim gingen ze echter een voor een ten onder, waarna de klassementsmannen voor een spectaculair slotstuk zorgden.

Uitslag etappe 20:

1. Alberto Contador (Trek-Segafredo)

2. Wouter Poels (Team Sky), +17"

3. Chris Froome (Team Sky), +17"

4. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), +35"

5. Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), +51"

7. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) +51"

8. Wilco Kelderman (Team Sunweb), +1'11"



Algemeen klassement etappe 20:

1. Chris Froome (Team Sky)

2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), +2'15"

3. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), +2'51"

4. Alberto Contador (Trek-Segafredo), +3'11"

5. Wilco Kelderman (Team Sunweb), +3'15"

6. Wout Poels (Team Sky), +6'45"

9. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) +11'04"