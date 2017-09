Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Europese titel triatlete Yvonne van Vlerken

26 min geleden ANP

Triatlete Yvonne van Vlerken heeft zaterdag de Europese titel lange afstanden veroverd. Dat deed ze in Almere. Met een tijd van 8.51.13 was ze bovendien een klasse apart.