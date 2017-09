De 23-jarige aanvaller mocht in de thuiswedstrijd tegen Medipol Basaksehir in de 64e minuut invallen. De stand was op dat moment 1-2. Door een treffer van Martin Skrtel leek Fenerbahçe een punt over te houden aan het duel, maar diep in de extra tijd zorgde Kerim Frei alsnog voor een grote domper bij de thuisclub: 2-3.

Janssen verhuisde vrijdag op huurbasis van Tottenham Hotspur naar Fenerbahçe, de club van Robin van Persie. De topscorer aller tijden van Oranje ontbrak tegen Medipol Basaksehir door een knieblessure. Eljero Elia werd bij de bezoekers in de 83e minuut gewisseld.