Door de overwinning staat Ajax op negen punten. Drie minder dan Feyenoord, dat zaterdag won van Heracles en evenveel als PSV, dat zondag op bezoek moet bij sc Heerenveen.

Trainer Marcel Keizer koos tegen De Blauwvingers voor een uiterst aanvallende 4-2-4-formatie met Klaas-Jan Huntelaar én Kasper Dolberg. Ajax startte furieus en PEC leek in het eerste kwartier rijp voor de slacht, maar de sterk combinerende Ajacieden vergaten zichzelf te belonen en de wedstrijd al vroeg in het slot te gooien. Ondanks een handjevol doelpuntwaardige kansen werd er voor de rust slechts één keer gescoord.

Foto: ANP Pro Shots

Die ene treffer was wel direct een prachtige en historische goal. Op aangeven van David Neres schoof Klaas-Jan Huntelaar de bal in de zesde minuut op artistieke wijze (achter zijn standbeen langs) in de verre hoek achter Diederik Boer, die tot afgelopen zomer onder contract stond in Amsterdam. The Hunter schaarde zichzelf met zijn goal in een bijzonder rijtje met teamgenoot Lasse Schöne en Feyenoorder Jens Toornstra.

Ajax rook na de vroege 1-0 bloed en bleef naar hartenlust combineren, maar treffers leverde het aanvankelijk niet op. Kopballen van Huntelaar en Matthijs de Ligt gingen naast en over, terwijl Kasper Dolberg en Amin Younes het vizier met de bal aan de voet niet helemaal op scherp hadden staan. De Deen schoot over, de Duitser – na een wippertje van Ziyech – naast.

Foto: ANP

Na een kwartier ging de Amsterdamse storm liggen en werd Ajax ook slordig. Er werden ballen ingeleverd en ruimtes weggegeven. Als PEC iets scherper was geweest, had Ajax ondanks de flitsende start gewoon weer opnieuw moeten beginnen. De spelers van John van ’t Schip lieten het echter na om de fouten van de Ajacieden af te straffen.

De eerste kans na de rust was voor Piotr Parzyszek, maar tot opluchting van de Ajacieden ging de inzet van de PEC-spits over. Het eerste wapenfeit van Ajax was een afstandsschot van Ziyech, maar Boer kon de bal wegstompen.

Foto: Matty van Wijnbergen

Met Justin Kluivert en Frenkie de Jong voor Kasper Dolberg en David Neres ging Ajax vanaf de 60e minuut verder met drie spitsen. Met de twee talenten uit de eigen opleiding koud in het veld legde scheidsrechter Serdar Gözübüyük de bal - na een overtreding van Bram van Polen - op de stip.

Ziyech eiste de pingel op, maar faalde. De inzet van de middenvelder kon door Boer simpel gekeerd worden. Eerder deze week miste Ziyech namens Marokko ook al een strafschop. De technicus had echter niet lang nodig om zijn fout goed te maken. Na voorbereidend werk van Huntelaar en Kluivert zorgde Ziyech in de 71e minuut met een intikker voor de beslissing: 2-0. In de 88e minuut maakte Huntelaar nog een doelpunt op aangeven van Frenkie de Jong.