In de stadsderby met Espanyol nam de 30-jarige Argentijn drie van de vijf treffers van de Catalanen voor zijn rekening. Barcelona zegevierde met 5-0. Messi scoorde twee keer voor de pauze en ook nog een keer na rust. Gerard Piqué en Luis Suarez scoorden in de slotfase. In de 68e minuut maakte topaankoop Ousmane Dembélé, overgenomen van Borussia Dortmund, zijn debuut voor Barcelona.

De kleine aanvaller staat deze competitie alweer op vijf goals voor zijn Spaanse werkgever, die met drie zeges bovenaan staat. Real Madrid speelde zaterdagmiddag gelijk en en heeft pas vijf punten. Hetzelfde geldt voor Atletico Madrid. Real Sociedad kan naast Barcelona komen, als het zondag bij Deportivo la Coruna wint.