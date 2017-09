"Een hele opluchting", zei de Tourwinnaar, die op de berg Angliru alleen de Spanjaard Alberto Contador en zijn Limburgse ploeggenoot Wout Poels voor zich moest dulden. "De Angliru is zo'n zware klim. Mijn felicitaties aan Alberto voor de manier waarop hij het afmaakte. Dat was een fantastische manier om zijn carrière af te sluiten. Hij was gewoon te sterk voor ons."

Froome, viervoudig Tourwinnaar, had al drie tweede plaatsen in de Vuelta achter zijn naam. Voorkomend als altijd ging er veel dank naar zijn ploeggenoten van Team Sky: "Het is een fantastisch gevoel. De ploeg is de laatste maanden ongelooflijk geweest. De manier waarop ze me steunden, betekent zoveel voor me. Ik moet ze allemaal enorm bedanken."

Froome had vier weken om te herstellen van de Tour alvorens hij op 19 augustus in Nîmes aan de Vuelta begon. "Ik moet zeggen dat dit waarschijnlijk de zwaarste grote ronde is die ik ooit heb gereden'', concludeerde hij na drie weken. "Iedere dag gebeurde er iets anders. Ik had goede dagen, maar dan lag ik plots op de grond, bloedend, en dacht ik dat mijn wedstrijd voorbij was. Het was een meedogenloze 'rollercoaster'. Het is een opluchting om nu te finishen en naar Madrid te kunnen trekken."

Contador

Contador pakte de door hem zo gewenste ritzege in zijn laatste koers uitgerekend op de beruchte Angliru. "Ik had geen mooier einde van mijn loopbaan kunnen verzinnen'', zei de Spanjaard van Trek, die het op 34-jarige leeftijd voor gezien houdt in het wielerpeloton.