Boer 'winnaar' na toneelstukje met Ziyech

De goalie van PEC stopte halverwege de tweede helft, bij een 1-0 stand, een strafschop van zijn oud-ploeggenoot Hakim Ziyech. En daar ging een toneelstukje van Boer aan vooraf.

Panenka

De keeper wees eerst naar zijn linkerhoek en maakte vervolgens een 'Panenka'-gebaartje, waarna hij de penalty van de Marokkaan uit zijn rechterhoek ranselde. "Je probeert wat, je probeert in zijn hoofd te komen. Ik zag dat hij afgelopen week voor Marokko in mijn linkerhoek had gemist, en na dat 'Panenka-gebaar' bleef er maar één hoek over. Dus daar ging ik maar heen", lachte de routinier bij Fox Sports.

Lachen

"Ik heb een heel jaar met Hakim getraind, en toen was hij vrij koel. Hij schoot ze er allemaal in", aldus Boer, die Ziyech vijf minuten later alsnog de 2-0 zag aantekenen. "Zo konden we na afloop allebei lachen. Hij blij, ik blij."

