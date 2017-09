Castaignos: 'Dan krijg je die glimlach weer'

"Zeker een opluchting", gaf de aanvaller tegenover Fox Sports toe. "Je wilt scoren, want daar word je op afgerekend." Castaignos kwam de voorgaande drie duels steeds als invaller binnen de lijnen bij de Arnhemmers, maar trof nog geen doel. Op Woudestein was het - met dank aan de mistastende Excelsior-keeper Ögmundur Kristinsson - eindelijk raak.

Lelijk

"De keeper mist hem, en ik krijg hem op mijn bovenbeen. Een beetje geluk, maar lelijke goals tellen ook he", aldus Castaignos. "Ik heb mijn rol als linksbuiten een beetje anders ingevuld dan een echte linksbuiten. Je wilt graag in het midden staan, dus af en toe wisselden Tim (Matavz, red.) en ik ook. Maar ik moet er nog wel wat meer gevoel in krijgen."

Castaignos mocht bijna 70 minuten blijven staan van Fraser en stond na afloop met een lach voor de camera. "Als je weer mag voetballen heb je plezier", zei de 24-jarige spits die vorig seizoen slechts zes competitieduels voor Sporting Lissabon speelde. "En dan krijg je die glimlach weer."

