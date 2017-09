De geboren Antilliaan heeft een knieblessure. Captain Paul Haarhuis heeft Matwé Middelkoop opgeroepen als vervanger. Het Nederlands team speelt van 15 tot en 17 september in Den Haag een play-off voor de Wereldgroep.

Cyste

Rojer (36) heeft al enkele weken last van zijn knie. Na zijn gewonnen finale in het dubbelspel op Flushing Meadows liet de tennisster een MRI-scan maken en daaruit bleek dat er in zijn knie te veel vocht zit en een cyste aanwezig is Hij kan daardoor onmogelijk spelen.

Haarhuis acht de 34-jarige Middelkoop een capabele vervanger. Hij maakte de afgelopen jaren vaker deel uit van het team en haalde tijdens de US Open aan de zijde van Daviscup-kopman Robin Haase nog de kwartfinale van het dubbelspel in New York. De Oranje-equipe bestaat verder uit Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor.