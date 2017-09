Cocu verwacht meer van Van Ginkel en Hendrix

PSV kreeg al binnen zes minuten twee doelpunten tegen en verloor Hirving Lozano kort voor rust met een rode kaart. Een straf die Cocu veel te zwaar vond. "Ik vond het geen rode kaart", aldus de coach, die vond dat het slachtoffer Denzel Dumfries vrij dramatisch naar de grond ging.

Desondanks wilde Cocu vooral naar zijn eigen team kijken. "Die slechte start, die bepaalt waarom we slecht spelen de eerste helft. We hebben voorin een aantal intuïtieve spelers, die wel eens van positie willen wisselen en die vrijheid ook hebben. Maar ze moeten wel hun taken uitvoeren. In een aantal gevallen deden ze dat niet goed en dat had grote gevolgen voor de spelers achter hen."

Cocu verwacht ook meer van Marco van Ginkel en Jorrit Hendrix, die volgens de coach het team op sleeptouw moeten nemen. "Hendrix moet die dwingende rol meer oppakken. Samen met Marco moet hij de ploeg bij de hand gaan nemen."