Pechvogel De Boer: 'Dit is ongelofelijk'

De manager stond na afloop dan ook vol ongeloof de Engelse media te woord. "Er verdiende maar één team om te winnen, maar ook dat is voetbal. Soms krijg je niet wat je verdient. We hebben onze kansen niet afgemaakt."

Al na twee minuten ging het gruwelijk mis voor Palace, toen Lee Chung-yong verkeerd terugspeelde en Chris Wood kon scoren namens Burnley. "Dat verwacht je niet", aldus De Boer.

"Ik had voor de wedstrijd een goed gevoel en vertrouwen. Maar zo zijn we niet aan deze wedstrijd begonnen. Na die vroege tegengoal hebben we onszelf wel herpakt en speelden we goed. Soms via de grond en soms via de lucht. We gaven ook niks meer weg. Maar dan moet je jezelf wel belonen."

Omdat dat niet gebeurde, is Palace na vier wedstrijden nog altijd zonder punten. "Dat is ongelofelijk. Maar als je iedere week speelt zoals vandaag, ga je punten pakken. Als je ziet hoe we de wedstrijd controleerden, vind ik dat we het goed hebben gedaan. Ik kan niet meer doen dan dit. Zij moeten zichzelf belonen."