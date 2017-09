premium

Herlings declasseert wereldtop op Assen

35 min geleden

Jeffrey Herlings heeft in de tweede race van de Dutch Grand Prix op het TT Circuit Assen de complete wereldtop in de motorcross gedeclasseerd. De Brabander die komende week zijn 23ste verjaardag viert, won de tweede manche nog overtuigender dan in de eerste manche. De KTM-rijder schreef daarmee de Grand Prix op zijn naam, zoals hij dat ook vorig jaar op Drentse zandpiste deed toen hij nog in de MX2-klasse uitkwam.