Depay & co met winst in spoor van Franse top

57 min geleden ANP

Olympique Lyon heeft na twee remises weer eens gewonnen in de Franse competitie. Met Memphis Depay in de basis en Kenny Tete als invaller was Lyon te sterk voor Guingamp: 2-1. Nabil Fekir maakte in de 72e minuut het winnende doelpunt, op aangeven van Depay.