Benitez moest de wedstrijd in Wales overslaan, omdat hij herstellende is van een operatie aan zijn rug. De Spaanse trainer bekeek de wedstrijd thuis vanaf de bank op tv.

Bij Swansea City stond aanwinst Renato Sanches in de basis, net als Leroy Fer. De teruggekeerde Wilfried Bony viel na rust in. Luciano Narsingh mocht de laatste vijf minuten ook meedoen bij Swansea en kreeg in blessuretijd een grote kans op de gelijkmaker. De aanvaller schoot de bal echter op de voeten van doelman Robert Elliot.