Slagter: ,,Dit had ik nodig”

In tegenstelling tot in Quebec werd in Montréal de koers wel al hard gemaakt voor de finale. De Cannondale-formatie van Slagter en Sebastian Langeveld koerste al vanaf halverwege de wedstrijd. ,,Ik ben heel trots op mijn ploeg”, zei Slagter dan ook. ,,Als enigen hebben wij de koers hard gemaakt en geopend. Daardoor kregen we op anderhalve ronde van het einde de ruimte om met zes weg te rijden. In de sprint bergop weet ik dat ik mijn mannetje kan staan. Ik ging ook echt voor de winst. In de laatste ronde heb ik een paar beurtjes over geslagen. Ik heb erop gegokt, maar Ulissi was de betere. Dat moet ik erkennen. Daarom ben ik tevreden met deze derde plek.”

Voor Slagter was het een opsteker om eindelijk weer twee aansprekende top-tien resultaten te kunnen overleggen. ,,Natuurlijk is het weer mooi om op het podium te staan. Het is er de afgelopen periode vaak ook net niet uitgekomen. Dat is dan frustrerend. Maar op dagen als deze wordt weer veel goed gemaakt. Dit is heel goed voor mijn zelfvertrouwen.”

Slagter staat op de reservelijst van bondscoach Thorwald Veneberg voor de WK over twee weken in Bergen. Nu Dylan van Baarle zijn ribben heeft gebroken en onzeker is, is er misschien weer een kans voor Slagter. ,,Het is afwachten hoe het met Dylan gaat, maar weet ook niet wie er nog meer op de reservelijst staan. Ik heb het echter nog niet uit mijn hoofd gezet.”

Volgend jaar komt Slagter uit voor Dimension Data waar hij ook als heuvelklassiekers als kopman zal worden uitgespeeld.