Nadal oppermachtig

1 uur geleden

Rafael Nadal heeft zijn zestiende grandslamtitel te pakken. De Spaanse tennisser bleek in de finale van de US open te sterk voor Kevin Anderson en was in drie sets klaar met de Zuid-Afrikaan, die zijn debuut maakte in de eindstrijd van een grandslam. Bij zijn tweede matchpoint was het meteen raak voor Nadal: 6-3 6-3 6-4.