premium

Zorgen bij Feyenoord om aanval

0 uur geleden

Het afhaken van topscorer en spits Nicolai Jørgensen is een dreun voor Feyenoord. Coach Giovanni van Bronckhorst weet dat hij een topfitte ploeg nodig heeft om kans te maken in Champions League-kraker tegen Manchester City, een club met een selectie van ruim een half miljard euro (590 miljoen). Het is de vraag of hij tijdig is hersteld voor PSV vier dagen later.