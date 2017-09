Grol wil ook een pensioenregeling

Dit project is een uitvloeisel van de open brief van Henk Grol in Telesport, waarin de topjudoka - na de Winterspelen van Sotsji (februari 2014) - voor een overbruggingsregeling pleitte. „Ik vind het fantastisch dat ik als pleitbezorger van dit thema een aandeel in de komst van zo’n regeling heb gehad”, zegt Grol.

Sinds de open brief zijn ook diverse andere zaken (WW-uitkering, ziektewet) verbeterd voor de topsporters in Nederland. Helemaal tevreden is Grol echter niet. „In mijn brief gaf ik destijds aan dat het ook belangrijk is dat er een pensioenregeling voor topsporters komt. Het is jammer dat die er nog steeds niet is, terwijl het in ons land voor de voetballers en wielrenners wel goed geregeld is. Er wordt met twee maten gemeten.”

Grol is vandaag zelf aanwezig bij de kick-off van het project voor (bijna) gestopte topsporters op Papendal, waar onder anderen Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF) en Bart Zijlstra (ministerie van VWS) de sprekers zijn.