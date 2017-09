premium

Huntelaar zag nog geen appje van bondscoach Advocaat

41 min geleden Mike Verweij

Om via de achterdeur alsnog het WK te kunnen bereiken, heeft Oranje in Wit-Rusland (7 oktober) en thuis tegen Zweden (10 oktober) dringend doelpunten nodig. Hoe prettig is het dan voor bondscoach Dick Advocaat dat Klaas-Jan Huntelaar met drie treffers en een assist in 240 minuten Eredivisievoetbal aantoont die te kunnen leveren en voorbereiden?