Nadal: 'Wat een onvoorstelbaar jaar'

De man die hem op 3-jarige leeftijd een tennisracket in zijn hand stopte en hem daarna naar de internationale top begeleidde. "Zonder hem had ik hier niet gestaan", erkende Nadal nadat hij voor de derde keer de US Open had gewonnen. "Ik kan hem niet genoeg bedanken. Hij is één van de belangrijkste personen in mijn leven."

Toni Nadal nam in New York afscheid van zijn reizend bestaan als privécoach en vertrouwensman van zijn wereldberoemde neef. Hij blijft voortaan thuis. "Het is voor mij een onvoorstelbaar jaar geworden", blikte Rafael Nadal gelukzalig terug. "Ik heb gewonnen op Roland Garros, ik ben weer nummer 1 van de wereld en pak nu ook hier in New York de titel. En dat na een paar jaar vol met blessures en matige prestaties. Mijn oom Toni heeft me altijd gesteund en gestimuleerd. Vooral dankzij hem ben ik nu weer terug aan de top."

Anderson voorbeeld

Nadal bedankte ook 'het leven' zelf. "Voor de kans die ik heb gekregen om terug te komen op het hoogste niveau." Nadal roemde tevens zijn Zuid-Afrikaanse tegenstander in de finale, Kevin Anderson, die hij in drie sets (6-3 6-3 6-4) kansloos liet. "Hij is een groot voorbeeld. Hij heeft zware blessures gehad, maar is beter dan ooit teruggekomen."

Idool

Anderson (31) noemde Nadal op zijn beurt een ware kampioen. "Ik weet dat we van dezelfde leeftijd zijn, maar ik heb het gevoel dat ik mijn hele tennisleven al naar hem zit te kijken. Rafa is altijd mijn idool geweest. Hij is één van de grootste ambassadeurs van het tennis."