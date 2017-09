Willems: 'Moeilijk als een trainer je niet kan motiveren'

"Na mijn keuze voor PSV is dit de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt”, aldus Willems na de 1-0 zege op bezoek bij Borussia Mönchengladbach, de eerste competitiezege van Eintracht dit seizoen.

De laatste twee seizoenen bij PSV haalde Willems maar zelden het hoge niveau dat hij in het kampioensjaar 2014/2015 neerzette. Vorig seizoen zette PSV-trainer Phillip Cocu hem zelfs een tijdje op de bank. "Als een trainer geen vertrouwen in je heeft, of je niet kan motiveren, dan wordt het moeilijk. Dan moet je een andere uitdaging zoeken en dat heb ik gedaan. Op een gegeven moment ben je gewoon toe aan een andere stap. Tot nu toe heeft het me goed gedaan. Ik moet zeggen dat ik het aardig op de rit heb”, vindt Willems.

Meer rennen

De 22-voudig international ervoer de afgelopen maanden aan den lijve dat het arbeidsethos hoog ligt in het Duitse voetbal. "Het is veel zwaarder hier. We trainen harder dan bij PSV en in de wedstrijd maak ik meer meters dan in Nederland. Bij PSV deden we meer met de bal, hier is het meer rennen.” In principe niet de grootste hobby van Willems, maar toch is hij er blij mee. "Soms moet je niet kiezen voor wat je wil, maar kiezen voor wat je nodig hebt. Dit is wat ik nodig heb. Meer power erin. Als je de mentaliteit van de Duitsers hebt en het tactische gedeelte van de Nederlanders, dan kun je veel bereiken.”

Harder werken

Technisch directeur Fredi Bobic van Eintracht Frankfurt begint te lachen als hem wordt gevraagd naar de aanpassing van zijn twee aankopen uit de Eredivisie, Haller en Willems. "Ze hebben gemerkt dat het er hier anders aan toe gaat. Hier moet meer worden gelopen en harder worden gewerkt. In de Bundesliga is het niet alleen een kwestie van lekker voetballen en met hoge uitslagen je wedstrijdjes winnen”, aldus Bobic, die Willems complimenteerde voor zijn aanvallende inbreng tegen Gladbach. "Jetro liet weer geweldige passes zien. Niet alleen vanaf de flanken, maar ook knappe steekpasses in de zestien.”