Vrouw Rooney: 'Laat Wayne voorlopig niet voetballen'

Volgens de Engelse krant The Sun heeft Coleen de aanvallende middenvelder van The Toffees verzocht om een paar vrije weken te vragen bij zijn trainer Ronald Koeman.

Alcohol

In de tijd dat Rooney niet hoeft te trainen en spelen, zou het echtpaar thuis hun problemen kunnen bespreken, weet The Sun. De voormalig international van Engeland kwam bijna twee weken geleden op een negatieve manier in het nieuws, toen hij werd opgepakt met drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, terwijl hij achter het stuur zat.

Extra pijnlijk voor Rooney was het feit dat hij betrapt werd met een andere vrouw dan zijn zwangere echtgenote Coleen, die met de kinderen op vakantie was. Koeman was teleurgesteld in zijn vedette, maar stelde hem desondanks afgelopen zaterdag wel op in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Dat werd geen succes. Everton liep het hele duel achter de bezoekers aan en verloor kansloos met 0-3.

Rechter

Rooney moet op maandag 18 september, de dag na het uitduel met zijn oude club Manchester United, voor de rechter verschijnen.